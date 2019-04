Calcio, Albissola: Bellucci torna a parlare a Telenord dopo l'esonero: "So che i ragazzi tengono a me"

Claudio Bellucci, ormai ex tecnico dell'Albissola, è tornato a parlare davanti ai microfoni dopo l'esonero maturato la scorsa settimana. L'occasione utile si è palesata negli studi di Telenord, in occasione del canonico appuntamento del mercoledì sera con Forever Samp. Oltre che parlare dell'attuale momento dei blucerchiati, lasciandosi andare anche a quale piacevole amarcord, il tecnico romano ha avuto modo di descrivere la sua esperienza con i colori ceramisti:

“E' stata un'esperienza eccezionale, con un gruppo di ragazzi che si sono messi a piena disposizione. Abbiamo fatto bene, era una scalata difficile e siamo tornati in zona sicurezza. La salvezza diretta per l’Albissola è il massimo ma sono stato esonerato per punti di vista diversi con la società. È stata un’esperienza positiva, ho trovato un grande gruppo di ragazzi, abbiamo fatto una grande cavalcata. Mi spiace di non allenarli più anche se so che loro tengono a me.”

Per leggere l'intervista completa CLICCA QUI