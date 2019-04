Calcio, Serie C. Il ds Obbedio affonda le speranza della Lucchese: "Da lunedì tutti in vacanza a tempo indeterminato"

Il conto alla rovescia sta correndo rapido e veloce, mentre tra le mura di Lucca continuano a rincorrersi voci su possibili salvataggi dell'ultimo minuto nei confronti del glorioso club rossonero.

A guardare in faccia alla realtà, in maniera anche piuttosto cruda è chi sta al fianco quotidianamente della squadra, il Ds Antonio Obbedio.

"Sabato saremo a Siena - si legge sulla Nazione - ma da lunedì la squadra sarà in vacanza a tempo indeterminato. Potremmo giocare la nostra ultima partita, dato che, se la situazione non si dovesse sbloccare, da lunedì i ragazzi possono stare a casa.

Contro la Pro Patria servirebbero 6-7 mila euro per aprire il Porta Elisa (lo stadio della Lucchese ndr), almeno 5 per giocare a porte chiuse, soldi che non abbiamo. Ipoteticamente, non ci sarebbero nemmeno i soldi per affrontare la trasferta di Olbia. I ragazzi vorrebbero continuare, pur allenandosi al freddo, ma così viene lesa oltre misura la loro dignità di professionisti".

Lunedì scadrà anche il termine per pagare la multa (350.000 euro) relativa alla fideiussione non regolamentare, oltre ad altri 550.000 euro circa per il pagamento delle spese correnti - si legge sul Tirreno - degli emolumenti non pagati e per i debiti accumulati con i privati.