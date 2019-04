Giudice Sportivo, Eccellenza: lanci di arance e insulti omofobi, punita l'Imperia. Tutte le sanzioni settimanali

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 IMPERIA

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose, anche di stampo omofobo, oltre a ripetute espressioni di minaccia, verso di lui e la sua famiglia e nei confronti della terna; inoltre, per il lancio reiterato di pezzi di arancia, delle dimensioni di metà frutto, verso un AA, senza colpirlo, ma arrivando sempre vicino al suo corpo e per avergli rivolto, altresì, ripetuti insulti (infrazione rilevata da un AA).

Euro 100,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna insulti e minacce di morte.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 28/ 3/2019

GIRALDI GIULIO OSVALDO (ALBENGA 1928) allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCALA ALFIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) allontanato.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 28/ 3/2019

PRIMOCERI STEFANO (ALBENGA 1928) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MEHILLAJ IRID (SAMMARGHERITESE 1903)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

CAVALLONE GIACOMO (IMPERIA)

A fine gara, si avvicinava al ddg, rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose





SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAMARRA STEFANO (ALBENGA 1928)

SARDU MATTIA (BUSALLA CALCIO)

GARIBALDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PRIVINO VALENTINO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SCAGLIONE MANUEL (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

GUIDOTTI FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

MARTINO DANIELE (RAPALLO RUENTES 1914)

VIRZI CALOGERO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRANDE LUCA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANCO ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

ROSSI PAOLO (ALBENGA 1928)

ROSATI LUCA (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERI GIANLUCA (CAIRESE)

LIGUORI LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RASO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MELLA DIEGO (IMPERIA)

BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

MALATESTA FLAVIO (RIVAROLESE 1919)

CHIAPPINI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

MACAGNO MANUELE (RIVAROLESE 1919)

PEDETTA LORENZO (RIVAROLESE 1919)

ALBERTI MAURIZIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BISIO ALESSIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

MAIANO LUCA (FINALE)

SALATA ALESSIO (FINALE)

DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RODA SAMUELE (IMPERIA)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

BARABINO NICCOLO (RAPALLO RUENTES 1914)

CALVO ROMAN JOSE (SAMMARGHERITESE 1903)