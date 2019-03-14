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Calcio | 14 marzo 2019, 19:36

Giudice Sportivo, Prima Categoria: stop di un turno a mister Brignone, gli squalificati e i diffidati di questa settimana

Giudice Sportivo, Prima Categoria: stop di un turno a mister Brignone, gli squalificati e i diffidati di questa settimana

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 28/ 3/2019

BURASTERO ROBERTO (SOCCER BORGHETTO)       allontanato.

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BRIGNONE MASSIMILIANO (PLODIO 1997)       allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)      

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SCHIEVENIN FABRIZIO (CERVO 2016)

GALLO GIUSEPPE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)  

MONTE CLAUDIO (SOCCER BORGHETTO)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)  

SAINO FILIPPO (ALTARESE)

GARRONE JACOPO (AURORA CALCIO)  

REMBADO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAPALLINO EDOARDO (CAMPOROSSO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)  

KASSIM SALIM (CERVO 2016)  

PELLICCIOTTA ALBERTO (LETIMBRO 1945)

AMATO LUCA (PLODIO 1997)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)  

RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)  

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

 

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FERRARO MATTEO (PLODIO 1997)

 

AMMONIZIONE (VII INFR)

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (ALTARESE)  

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949) B

 

 

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

 

AMMONIZIONE (III INFR)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)  

PESCO MATTEO (CAMPOROSSO)  

BASSO NICHOLAS (CERVO 2016)

CONDRO STEFANO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

BONZO MATTEO (LETIMBRO 1945)  

TORRENGO ANDREA (PLODIO 1997)

MAROUF ALAZA GOUNI (QUILIANO&VALLEGGIA)

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)  

MONTINA MARCO (PONTELUNGO 1949)

LO PRESTI PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO AGOSTINO (AURORA CALCIO) CALBI

ALBERTI MATTEO (CERVO 2016)

SECK PATHE (SPERANZA 1912 F.C.) 

redazione

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