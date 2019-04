Giudice Sportivo, Promozione, ben sei turni a Fiuzzi del Taggia, 21 giocatori fermi per almeno una giornata

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 3/2019





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO PROMOZIONE - GIR. A "

GARA LOANESI SAN FRANCESCO - MIGNANEGO del 10/03/2019

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; " Atteso che, dal medesimo referto emerge che, al 24' del 2ºt., il calciatore KRUJA Diego della Società MIGNANEGO, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; " Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore KRUJA Diego risulta svincolato dal BUSALLA CALCIO in data 16/12/2011, ma, alla data di svolgimento della gara in questione, non risulta tesserato; " Visto l'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte; " Preso atto, dagli atti d'ufficio giacenti presso il CR Liguria FIGC - LND, che il calciatore in questione ha preso parte, altresì, alle seguenti gare:

12/01/2019 ARENZANO FOOTBALL CLUB / MIGNANEGO ENTRATO AL 35'2º T

20/01/2019 MIGNANEGO / BRAGNO GIOCATA

26/01/2019 VARAZZE 1912 DON BOSCO / MIGNANEGO RISERVA

03/02/2019 MIGNANEGO / DIANESE E GOLFO 1923 RISERVA

09/02/2019 CERIALE PROGETTO CALCIO / MIGNANEGO RISERVA

17/02/2019 MIGNANEGO / OSPEDALETTI CALCIO RISERVA

24/02/2019 LEGINO 1910 / MIGNANEGO RISERVA

03/03/2019 MIGNANEGO / SERRA RICCO' 1971 RISERVA

10/03/2019 LOANESI SAN FRANCESCO / MIGNANEGO

GIOCATA DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni:

" Perdita della gara alla società MIGNANEGO, con il punteggio di 1-4 (miglior risultato conseguito sul campo); " Squalifica per 2 giornate al calciatore KRUJA Diego, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; " Inibizione fino al 25 aprile 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società MIGNANEGO, Signor TIBALDI Alfio; " Ammenda di Euro 200 alla società MIGNANEGO, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. " Dispone, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli eventuali, ulteriori provvedimenti, relativamente alle altre gare cui ha preso parte il calciatore di cui trattasi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA' PERDITA DELLA GARA:

MIGNANEGO V.D.G.

AMMENDA Euro 200,00 MIGNANEGO

V.D.G.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2019

TIBALDI ALFIO (MIGNANEGO) V.D.G.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2019

ARBOSCELLO ROBERTO (LEGINO 1910)

A fine gara, si avvicinava al ddg, rivolgendo per tre volte un'espressione gravemente irriguardosa nei confronti della terna.

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA

ARECCO OSVALDO (SERRA RICCO 1971) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARA/E

EFFETTIVA/E FIUZZI LUCA (TAGGIA)

A gioco fermo, si avvicinava ad un calciatore avversario, colpendolo con una testata alla testa di media intensità, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva nuovamente con un calcio di media intensità a livello del ginocchio, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

STELLA MATTEO (SAN STEVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

METALLA ELVIS (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALANDRINO MATTEO (DIANESE E GOLFO 1923)

MICELI ARMANDO (OSPEDALETTI CALCIO)

GRANDI MASSIMILIANO (SAN STEVESE)

CAMOGLI ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)





A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E KRUJA DIEGO (MIGNANEGO)

V.D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMIANI ANDREA (A.C. BURLANDO 1959)

LOREFICE RICCARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MENDEZ MARTINEZ RUBEN STEVEN (BORZOLI)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE S. OLCESE)

ROSATI SIMONE (COLLI ORTONOVO)

PIAZZA FEDERICO (DIANESE E GOLFO 1923)

CONTI JACOPO (FORZA E CORAGGIO)

SPADONI LUCA (LEGINO 1910)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

CUTELLE MATTEO (SAN STEVESE)

MONTECUCCO PAOLO (SERRA RICCO 1971)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

ANGIUS LUCA (VOLTRESE VULTUR)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (BRAGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

ROSSI MANUEL (CASARZA LIGURE)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GRABINSKI CESAR M. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PUGGIONI ANDREA (BORZOLI)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

PERDELLI EDOARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BERTAGNA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TOMAO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

GRECO ALESSANDRO (DIANESE E GOLFO 1923)

LUFI ERALDO (DIANESE E GOLFO 1923)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CAMPAGNI NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

CORALLO LUCA (LITTLE CLUB G.MORA)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB G.MORA)

LEONINI LUCA (MAGRA AZZURRI)

LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)

GUIRAT MOEZ (TAGGIA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BOGGIANO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

VALENTINI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

ROSSO FRANCESCO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

IURATO FILIPPO (CASARZA LIGURE)

APICELLA NICOLO (CELLE LIGURE)

GLORIA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

TOSQUES MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (III INFR) BARABINO NICOLO (A.C. BURLANDO 1959)

DRAGO SIMONE (A.C. BURLANDO 1959)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

MRAHI SAMMIR (DIANESE E GOLFO 1923)

MEMAJ MIRJAN (FORZA E CORAGGIO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GAMBACORTA LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

COLUCCIO VINCENZO (TAGGIA)

PASCOLINI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

CHIOINO MIRKO (CASARZA LIGURE)

DONA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALARCON JOSE LUIS (LITTLE CLUB G.MORA)

POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)

MANGIONE STEFANO (TAGGIA)

GRECO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOLINARO LUCA (A.C. BURLANDO 1959)

GALASSI DARIO PATRICK (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

VICALE LUCA (BORZOLI)

CISSE MOUSSE (CADIMARE CALCIO)

CAVALLERO PIETRO (CASARZA LIGURE)

KRUJA DIEGO (MIGNANEGO)

OTTONELLO MATTEO (MIGNANEGO)

TRAVERSO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)