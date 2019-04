Serie C, il presidente Ghirelli conferma: "Il Cuneo può pagare la multa tramite i crediti che ha con la Lega"

Scade il 20 marzo il termine entro il quale il Cuneo dovrà regolarizzare la sua posizione rispetto alla multa comminatagli per la nota vicenda della fideiussione Finworld.

Una maxi sanzione di 350mila euro da saldare pena l'esclusione dal campionato, come minacciato in più circostanze dai vertici della Lega.

La data si avvicina ed il timore dell'ambiente biancorosso è quello di subire un provvedimento che vanificherebbe in un colpo solo tutto il lavoro svolto sinora dalla squadra, in lotta per la salvezza nonostante un terribile -23.

Ma la scure dell'esclusione, tuttavia, dovrebbe risparmiare l'AC Cuneo 1905. La società vanta infatti un credito in Lega per il "minutaggio dei giovani", a quanto pare essere sufficiente per "coprire" la multa.

Lo ha confermato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, contattato da Campioni.cn nel pomeriggio: "Confermo che il Cuneo ha da parte dei crediti che può utilizzare per pagare la multa, evitando in questo modo l'esclusione."

Ma solo dopo mercoledì 20 marzo il Cuneo potrà tirare il fatidico sospiro di sollievo. Ghirelli, infatti, ha precisato: "Bisogna vedere se i fondi a disposizione del Cuneo saranno sufficienti per pagare per intero la multa, ad oggi non lo so con certezza."