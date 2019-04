Savona Half Marathon: inaugurato stamane il villaggio tecnico - commerciale

Fine settimana dedicato ai giovani e alle famiglie in occasione della quinta edizione della “Savona Half Marathon”, la Corsa dei Papi in programma domenica con partenza alle 9 dalla centralissima via Paleocapa.

Da oggi, venerdì, a domenica sera sono previsti tantissimi eventi collaterali per una kermesse che porterà lungo le strade savonesi (si sconfina fino a Vado Ligure) un migliaio di persone. Da stamattina, in Piazza Sisto IV, sarà allestito il Villaggio tecnico commerciale dove, fino a domenica sera, possibile visitare gli stand di Errea, Sauconj, Biraghi, Borghi Catering. Tante le associazioni che partecipano all’evento. Fra queste di ‘Briciole di Solidarietà’ e L.I.Fe, che raccoglieranno fondi da destinare in beneficienza.

Coordinata dalla Libertas Savona con la collaborazione del Coni Point locale,del Comune di Savona e dell’Associazione Chicchi di Riso Onlus avrà luogo, sabato e domenica, la prima edizione della “Sport Family Day”. Hanno assicurato la propria adesione le società, dove proporranno le proprie attività: Pattinatori Savonesi, Quiliano Bike, Wind and Sea, Volley Ball Club Savona, Liguria Hockey Club, Karate Club, Circolo Scherma Savona, Judo Club Luigi Sicco, Pesistica Savona, Yama Arashi.

Nel pomeriggio ancora spazio per le famiglie nel villaggio sportivo fino allo spettacolo serale (di discoteca silenziosa in cui i partecipanti riceveranno direttamente la musica in cuffia.