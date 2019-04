Calcio. Ecco gli obblighi degli "under" per la prossima stagione in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Sono state ratificate da parte del Comitato Regionale Ligure, nella riunione di martedì scorso, gli obblighi di impiego dei calciatori, in merito alle fasce di età, per la prossima stagione sportiva, 2019/2020.

Sia in Eccellenza che in Promozione dovrà scendere in campo 1 calciatore nato dal primo gennaio 1999 in poi, 1 calciatore nato dal primo gennaio 2000 in poi e un calciatore nato dal 1 gennaio 2001 in poi.

Per quanto concerne invece la Prima Categoria, l'obbligo sarà relativo a 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi.