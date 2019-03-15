Calcio, Seconda Categoria A: le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 2/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOVERO PIERFRANCESCO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMORELLI GABRIELE (LEGINO 1910)
PACINI FILIPPO (LEGINO 1910)
GARE DEL 3/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BERTOLINA DENIS (S.BARTOLOMEO CALCIO)
GHIRARDO ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SICHI NICO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PICCININO NICOLO (BORGIO VEREZZI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GIUMELLI ROBERTO (TAGGIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PASCARELLA DAVIDE (BORGIO VEREZZI)
PASQUALE FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)
ODASSO GIORGIO (S.BARTOLOMEO CALCIO)
AMBESI FRANCESCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (II INFR)
MENGA KLAUS (BORGIO VEREZZI)
BERNOCCHI MATTEO DAVINO (TAGGIA)
DAUDA MARONE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)