Calcio, Vado. La Juniores a un passo dalla fase regionale. Mister Monte: "Teniamo al primo posto. La Prima Squadra ha tutti i mezzi per poter superare la Rivarolese"

Quasi come se fosse uno scherzo del calendario, domani il Vado affronterà la Rivarolese nella partita che potrebbe permettere ai rossoblu di staccare matematicamente il pass per la fase regionale del campionato Juniores.

La vigilia per mister Monte si sta rivelando assolutamente serena, grazie alla consapevolezza maturata nell'arco dell'intera stagione.

Mister, ci siamo il primo obiettivo sembra essere a portata di mano.

"Siamo pronti ad affrontare questa partita per noi assolutamente importante. Dobbiamo coronare il percorso portato avanti fino ad oggi, conquistando il pass per le finali regionali e incamerando così il primo obiettivo della nostra stagione. Ultimamente abbiamo avuto qualche intoppo dovuto a numerose squalifiche e all'utilizzo di elementi anche delle leve 2002 e 2003, ma bisogna rendere merito a tutto il gruppo per quanto ha saputo costruire. Ora non resta che mettere la ciliegina sulla torta".

Basta la qualificazione o è giusto pensare anche al primo posto?

"Siamo al primo posto solitario dalla sesta giornata ed attualmente, pur essendo a pari punti con la Sestrese, gli scontri diretti ci premiano rispetto ai verdestellati. E' normale che ci teniamo a chiudere la regular season in vetta, seppur dovremo contendere il primato a una squadra davvero forte come la Sestrese: la cosa che più mi ha fatto piacere è vedere negli scontri diretti grande agonismo, ma proporzionale al rispetto che le due formazioni avevano l'una dell'altra. Credo non sia un caso, ma è merito di due club di grande tradizione e con un senso di appartenenza decisamente spiccato".

Domani affronterete la Rivarolese, mentre domenica gli avvoltoi saranno gli avversari della Prima Squadra in un match che varrà una grossa fetta di campionato.

"Il Vado da un paio di mesi a questa parte sta abbinando risultati e bel gioco, motivo per cui si può guardare con fiducia alla partita di domenica. Bisogna però fare attenzione a una Rivarolese davvero solida, inoltre servirà il giusto atteggiamento mentale in campo, dato che i rossoblu hanno come risultato unico la vittoria, quanto meno per puntare ancora al primo posto. Sarà bello assistere a una simile partita in una cornice speciale come quella del "Chittolina", la nostra struttura non ha mai perso il suo inimitabile fascino, ma con l'arrivo del sintetico ha saputo conquistare una marcia in più".