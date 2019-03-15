Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: sono ben 17 i giocatori stoppati per almeno una giornata

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 10/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 50,00
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
Dal 35' del secondo tempo ed al termine della gara propri tifosi insultavano il D.G.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2019
DI GREGORIO CARLO (MURIALDO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2019
BARBERIS FRANCESCO (CALIZZANO 63)
MACCHIA FABIO (MURIALDO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
QUAGLIA MIRKO (VADESE CALCIO 2018)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BAJRAMI KADIR (CENGIO)
OLIANAS MARCO (CENGIO)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
TRAMAN MICHAEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
MANUNTA MARCO (VADESE CALCIO 2018)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
COLOMBI FILIPPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
Dopo essere stato sostituito ed essere uscito dal terreno di gioco, al momento del gol della squadra avversaria rientrava indebitamente sul terreno di gioco insultando il DG.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
GOMEZ TORRES LUIS FERNANDO (CENGIO)
ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)
BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
COLOMBI FILIPPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
JURATO GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
VIGLIERO YAN (ROCCHETTESE)
PALADIN NICOLO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ADAMI LUCA LUIGI (DEGO CALCIO)
ESPOSITO CLAUDIO (MALLARE)
ROVETA NICOLA (MILLESIMO CALCIO)
CARLE MARCO (MURIALDO)
ACUNZO LORENZO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DABOVE SAMUELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAMUSSO NICOLO (CENGIO)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
MINUTO GABRIELE (MURIALDO)
PERRONE ALESSIO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MONTICELLI MATTIA (DEGO CALCIO)
RAPISARDA FRANCESCO (MURIALDO)
CARPITA ALBERTO (ROCCHETTESE)
DEBENEDETTI DAVIDE (SANTA CECILIA)
POLITO GIUSEPPE (SASSELLO)
MAROTTA ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
SOUFAIH BADR (CENGIO)
FRACCHIA SAMUEL (MILLESIMO CALCIO)
NOSAKHARE JOHN KELLY (NOLESE R.G. 1946 2001)