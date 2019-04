Autoscuola Olimpia di Albenga: la prima in Liguria a tenere lezioni di Scuola Guida in diretta nazionale su Facebook con "Quiz Patente Guida e Vai"

Fra le 500 Autoscuole del gruppo "Guida e vai" Olimpia di Albenga è stata scelta per rappresentare a livello nazionale un metodo innovativo e moderno di fare scuola guida, un modo sempre più social, interattivo e dinamico.

L'Autoscuola Olimpia è la prima in Liguria a tenere lezioni in diretta Facebook e quindi, accessibili a tutti in tutta Italia, con la possibilità di dialogare ed intervenire con l'insegnante.

La prima lezione tenuta da Daniel Moretto, titolare dell'autoscuola insieme ai genitori, sarà il prossimo 19 marzo alle ore 19:00 ed il tema trattato sarà la "Classificazione dei veicoli".

Racconta Daniel: "Crediamo che i giovani siano sempre più interessati a fare scuola guida in un modo nuovo ed interattivo utilizzando lo smartphone per fare i quiz o per interagire in maniera più facile e diretta con noi. Crediamo molto in questo modo di lavorare e vogliamo tenerci al passo con i tempi ed è per questo che "Guida e vai" ci ha scelto insieme ad altre 5 Autoscuole in tutta Italia. Siamo i primi in Liguria a tenere lezioni in diretta Facebook e sono pronto a rispondere alle domande che mi verranno poste dai ragazzi, confrontarmi con loro e spiegare in modo dinamico i temi della mia lezione. Questo sarà solo il primo appuntamento, ma le lezioni continueranno nel corso dei prossimi mesi".

Un' opportunità unica quella concessa dal team "Quiz Patente Guida e Vai" all'Autoscuola OLIMPIA per la sua capacità di innovarsi e per la qualità della preparazione che offre ai ragazzi che la scelgono sia per quel che riguarda le lezioni frontali di teoria che quelle pratiche di guida. Proprio per questo "Guida e vai" ha voluto che Daniel Moretto e l'Autoscuola Olimpia offrissero la possibilità a tutti gli iscritti e non solo, di assistere ad una sua lezione, importantissima per la formazione e la preparazione di tutti coloro che si stanno preparando ad affrontare l'esame di teoria per ottenere la patente di guida.

Ricordiamo che “Guida e Vai” tiene dirette Facebook tutti i martedì e i venerdì a partire dalle 19,00; un appuntamento imperdibile per chi si sta preparando ad affrontare i quiz per ottenere la patente (per seguire la pagina Facebook e scoprire tutte le novità CLICCA QUI).

L’Autoscuola Agenzia Olimpia aderendo al progetto garantisce a tutti di poter imparare attraverso il metodo migliore, apprendendo nel modo più veloce e semplice superando, così, ogni eventuale ostacolo. Tutto questo sempre con la possibilità di avere al proprio fianco persone disponibili ed in grado di rapportarsi con tutti suggerendo l’approccio allo studio più adatto a ciascuno.

Segui la diretta martedì 19 marzo alle ore 19,00 attraverso la pagina Facebook “Quiz Patente Guida e Vai” condividila sul tuo profilo e invita i tuoi amici (specie quelli che dovranno sostenere l’esame a breve) a non perdersi questa possibilità di imparare ed interagire direttamente con Daniel un istruttore giovane e altamente preparato.

Per info:

visita la pagina Facebook Autoscuola Agenzia Olimpia (CLICCA QUI)

segui l’Austoscuola su Instagram al profilo: Autoscuola_agenzia_olimpia

telefona al numero: 0182 1985900

scrivi a: info@autoscuolaolimpia.it o visita il sito: http://www.autoscuolaolimpia.it