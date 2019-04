Basket, Serie C Silver. Il Tigullio espugna Vado, oggi la trasferta di Chiavari

La Pallacanestro Vado, ormai sicura del quinto posto nella stagione regolare, affronta al Geodetico la formazione del Tigullio che lotta ancora per la terza posizione. Anche in questa partita i vadesi conducono per quasi tre quarti di gioco ma non riescono a chiudere vittoriosamente l'incontro. Già nella prima frazione Lo Piccolo spinge avanti i vadesi, anche in doppia cifra, ma gli ospiti nel finale del quarto si riavvicinano. Nel secondo parziale i padroni di casa cominciano ad essere meno efficaci in attacco ma riescono comunque ad andare al riposo sul più 8. Dopo l'intervallo lungo Vado si intestardisce a cercare soluzioni individuali in attacco e, nonostante tre canestri di Anaekwe, gli ospiti si riavvicinano nel punteggio riuscendo anche a passare in vantaggio nel finale della terza frazione con una tripla di Zolezzi. Nell'ultimo quarto continua il momento positivo di Tigullio, che allunga fino a sfiorare la doppia cifra; i vadesi non ci stanno e si riportano fino ad un possesso di distacco, ma due canestri di Ouandie chiudono la partita. Oggi, sabato 16 marzo, si chiuderà la stagione con la trasferta di Chiavari in attesa dei quarti di finale playoff.

Pallacanestro VADO AZIMUT 62 – TIGULLIO Sport Team 65 (24-19; 38-30; 48-51)

VADO: Jancic 8; Valsetti; Pesce; Lo Piccolo 18; Gallo 5; Da Corte ne; Brignolo 1; Pintus 2; Anaekwe 16; Tsetserukou 9; Cirillo 3. All. Imarisio S. Ass. Dagliano S. e La Rocca

D. TIGULLIO: Prezioso 5; Radchenko 2; Ferri 4; Vexina A. 6; Ouandie 20; Zolezzi 10; Wintour 7; Vexina F. 3; Caversazio 8; Aldrighetti; Barrios ne; Bianco ne. All. Annigoni M.

Arbitri: Vozzella e Zappa