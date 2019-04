Calcio. Albissola, brodino casalingo con il Gozzano: Nossa illude i ceramisti, Libertazzi li riprende nel finale

ALBISSOLA - GOZZANO 1-1 (28' Nossa, 87' Libertazzi)

GAME OVER AL "COMUNALE". ALBISSOLA-GOZZANO 1-1, PER I CERAMISTI LA VITTORIA SFUMA PROPRIO NEL FINALE.

49' Russo calcia direttamente in porta, Casadei respinge con i pugni

48' punizione dal lato corto dell'area di rigore a favore dei ceramisti, ultimissima occasione della gara

46' sulle ali dell'entusiasmo il Gozzano, che chiude in avanti alla ricerca di un clamoroso colpaccio

45' quattro minuti di recupero

42' HA PAREGGIATO IL GOZZANO: ennesimo corner per i rossoblù, mischia furibonda in area e deviazione vincente di Libertazzi. Doccia gelata per l'Albissola, 1-1 il nuovo parziale

38' esce un esausto Martignago (migliore in campo), al suo posto Silenzi

36' quarta e quinta sostituzione in casa Gozzano, entrano Secondo e Bruschi al posto di Palazzolo Evan's

34' occasione sciupata da Martignago in contropiede, il numero dieci si allunga troppo la sfera e perde l'attimo per calciare

28' continua la girandola di sostituzioni, nel Gozzano entra Carletti al posto di Tumminelli. Passa al 4-4-2 il tecnico Soda

26' primo giallo della gara, ammonito Evan's per una brutta entrata a centrocampo su Mahrous

22' partita spezzettata anche in questa ripresa, il Gozzano cerca di rendersi pericoloso in avanti, Albissola con undici giocatori dietro la linea della palla e pronta a ripartire con Martignago e Russo

18' Lavezzini si gioca la carta Russo, fuori Cisco

14' pericolosissimo il Gozzano sugli sviluppi del corner battuto da Evan's: il pallone attraversa tutta l'area piccola, ma Libertazzi e Messias non trovano la deviazione a pochi passi dalla porta

12' primo cambio anche tra le file albissolesi, Mahrous rileva Calcagno

9' doppia sostituzione per mister Soda, entrano Libertazzi e Petris al posto di Gemelli e Rolfini

3' buon avvio dei piemontesi, traversone di Tumminelli allontanato da Nossa in fallo laterale. Rientro fin qui positivo per il difensore biancazzurro, autore di una prova attenta condita dal gol che sta decidendo la sfida

1' squadre di nuovo in campo, nessuna sostituzione da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo al "Comunale" di Chiavari. Albissola in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Nossa al 28' minuto

42' si rivede il Gozzano con Messias, il numero dieci libera il sinistro che colpisce la schiena di Nossa. Secondo corner per la squadra di Soda, ma fà buona guardia la difesa albissolese

37' Bezziccheri calcia al volo all'altezza del dischetto, Casadei blocca a terra

33' altra ghiotta chance per l'Albissola: bello scambio tra Martignago e Cisco, ma l'ex Padova, dopo aver saltato un paio di avversari, ritarda la conclusione favorendo il recupero dell'estremo difensore rossoblù

31' prezioso vantaggio per l'undici di Lavezzini, che sblocca una gara fin qui piuttosto spigolosa

28' DEVIS NOSSA, ALBISSOLA IN VANTAGGIO: Cais di testa colpisce la traversa dopo la punizione calciata da Sibilia, sulla ribattuta arriva il difensore ex Pistoiese che appoggia in rete con Casadei ormai fuori causa

25' cronaca povera di spunti, livello mediamente basso sul rettangolo verde

20' il primo tentativo dei liguri porta la firma di Andrea Cisco, conclusione del numero 21 biancoceleste che viene respinta da Mangraviti

17' ceramisti sottotono in questo avvio di gara, fatica a produrre gioco la formazione di Lavezzini

13' ci prova ancora Messias da fuori area, pallone alle stelle

7' fasi di studio dopo il gol divorato dai rossoblù al secondo minuto, Albissola schierata con un 4-3-3 che vede il rientro da titolare di Devis Nossa al centro della difesa

2' erroraccio di Sibilia in fase di impostazione, ne approfitta Messias che si invola verso la porta di Albertoni, ma angola troppo il mancino spedendo la palla sul fondo. Occasionissima per il Gozzano

1' è iniziata la sfida! Giornata soleggiata a Chiavari. Albissola in completo bianco, divisa rossoblù per i piemontesi

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it dallo stadio "Comunale" di Chiavari. La 31^ giornata del gruppo A di Serie C manda in scena una sfida che per l'Albissola del patron Colla potrebbe assumere un'importanza quasi vitale per le sorti dell'intera stagione. I ceramisti, dopo le sconfitte contro Arezzo, Pro Patria, Carrarese e Juve U23, devono tornare a far punti per non rischiare guai peggiori in ottica retrocessione; con l'arrivo in panchina di mister Rino Lavezzini, subentrato in settimana al posto di Alessio Ambrosi, al timone della squadra nell'ultima trasferta di Alessandria dopo l'esonero di Bellucci, la società biancazzurra spera di invertire il trend negativo dell'ultimo mese. Di fronte ci sarà un Gozzano a secco di vittorie (in campionato) dallo scorso 19 gennaio, ma che può vantare in classifica 12 punti in più rispetto all'Albissola.

Capitolo formazioni: Lavezzini battezza il suo esordio in panchina con un 4-3-3 in stile Bellucci. Assenti Moretti, Gargiulo, Damonte e Piccardo, mentre sono fuori per squalifica Raja e Balestrero.

ALBISSOLA (4-3-3): Albertoni; Calcagno, Nossa, Oliana, Oprut; Bezziccheri, Sibilia, Oukhadda; Cisco, Cais, Martignago. A disposizione : Bambino, Mahrous, Gulli, Russo, Durante, Bartulovic, M. Piccardo, Silenzi. Allenatore : Rino Lavezzini