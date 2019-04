Calcio. Albissola, inizia l'era Lavezzini: alle 16.30 il match con il Gozzano

Sarà il Gozzano guidato da una vecchia conoscenza del calcio ligure (Antonio Soda, in passato tecnico di Sanremese e Spezia), a bagnare l'esordio di Rino Lavezzini sulla panchina dell'Albissola. Oggi pomeriggio infatti, al "Comunale" di Chiavari, i ceramisti affronteranno la compagine piemontese in un match che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza.