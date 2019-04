Calcio. Albissola, la presidente Fantino Colla dopo il pari con il Gozzano: "La squadra ha dato il massimo. Questione stadio? Abbiamo presentato il progetto in Comune e alla Lega"

Mancavano appena tre minuti al 90esimo quando il Gozzano ha raggiunto il pareggio nel match odierno contro l' Albissola . Una vittoria sfumata in extremis, che lascia un pizzico di rammarico come testimonia il commento a fine gara della presidente dei ceramisti Claudia Fantino Colla :

" C'è rammarico per il pareggio subito nei minuti finali, però devo dire che oggi la squadra ha dato veramente il massimo considerando le varie assenze - ha dichiarato a fine gara la dirigente numero uno del club biancoceleste - i miei ragazzi hanno dato veramente tutto quello che potevano dare: una dimostrazione dell'impegno che ci mettono. Nel secondo tempo il Gozzano ci ha schiacciato? Probabilmente c'è stata un po' di stanchezza da parte dei nostri ragazzi, però purtroppo non potevamo fare di più: anche chi era stanco ha tirato fino alla fine ".

"Stiamo procedendo, abbiamo presentato il progetto in Comune ed è stato trasmesso in Lega: in settimana forniremo ulteriori dettagli. A livello di struttura, chiaramente, bisognerà vedere innanzitutto come finiremo il campionato, sicuramente ci stiamo strutturando in modo diverso per fronteggiare l'anno prossimo".