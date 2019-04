Calcio, Cairese. Il club prende le distanze dagli insulti razzisti: "Elementi estranei alla nostra filosofia"

E' arrivata immediata la replica da parte della Cairese al comunicato emesso dalla Priamar, dopo gli insulti ricevuti dal portiere rossoblu nel corso della sfida nella categoria Giovanissimi.

"E' un gesto da cui prendiamo ovviamente le distanze - commenta il direttore generale Franz Laoretti - ed è avvenuto all'esterno dell'impianto sportivo, sulla strada retrostante il campo in sintetico. Ci spiace per il ragazzo, questi gesti non fanno assolutamente parte della nostra filosofia, basata sull'integrazione e sul rispetto reciproco, come testimonia lo spirito del torneo Internazionale.

Ringraziamo la Priamar per aver sottolineato l'estraneità della Cairese: noi per primi abbiamo dimostrato la nostra vicinanza al loro portiere, vittima di epiteti gravi e che devono essere giustamente stigmatizzati".