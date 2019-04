Calcio. E' la vigilia di Vado - Rivarolese. L'attesa di Marc Tona: "Sto vivendo mille emozioni, ma abbiamo un solo risultato per riaprire il campionato"

Sarebbe curioso analizzare gli almanacchi e scoprire quanti giocatori, ad appena 20 anni, abbiamo collezionato addirittura 93 presenze con la maglia del Vado.

Chi di sicuro ci è riuscito è Marc Tona che, nonostante la giovanissima età, rappresenta uno degli elementi con la maggior militanza in maglia rossoblu.

L'attesa per lo scontro diretto con la Rivarolese è tanta, accompagnata dalla consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione per riaprire il campionato: la vittoria.

"E' stata una di quelle settimane in cui si percepisce qualcosa di diverso - ha esordito il centrocampista vadese - motivo per cui ci siamo preparati con grande concentrazione per la sfida di domani.

Sappiamo di poter contare solo sulla vittoria, contro una bella squadra, altrimenti il campionato, dando un'occhiata anche ai rispettivi calendari, potrebbe già definirsi chiuso. La Rivarolese parte avvantaggiata, ma abbiamo lavorato bene in questi giorni e vogliamo dire la nostra.

Le mie sensazioni personali? Non nascondo di sentire particolarmente la partita: avere 93 presenze con il Vado alla mia età rappresenta un grande risultato, personalmente sarebbe un bel sogno riportare il Vado in D dopo aver vissuto in prima persona la retrocessione in Eccellenza.

E' un obiettivo ambizioso, ma siamo un bel gruppo, lavoriamo bene e fino alla fine lotteremo per raggiungerlo anche con l'aiuto del nostro pubblico. L'auspicio è che domani ci sia una grande cornice di pubblico, pronta a sostenerci per tutti i 90 minuti".