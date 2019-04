Calcio, Seconda Categoria. Domani il derby delle deluse tra Santa Cecilia e Priamar. Crocco: "Possiamo batterli"

Santa Cecilia e Priamar erano partite con ben altre ambizioni nel corso della scorsa estate, ma per un motivo o per l'altro i ceramisti e i rossoblu non sono riusciti a mantenersi nelle zone alte delle graduatorie.

Il ds albissolese Crocco vuole però rilanciare le ambizioni della sua squadra, anche guardando alla prossima stagione.

"Il grosso rimpianto è il girone di andata, la Seconda Categoria è un campionato particolare, dove ogni pronostico può essere sovvertito se non si affrontano le partite con la dovuta attenzione. Nei primi incontri troppi avversari sono stati presi sottogamba e ciò ci ha impedito di essere subito a ridosso delle big. Arrivare ai playoff sarà dura, ma se non ci riusciremo proveremo sicuramente a salire in Prima Categoria nella prossima annata.

Il match con la Priamar? Sono contento per Dario Roso, è un bravo allenatore e i risultati delle ultime settimane lo stanno dimostrando; per quanto concerne invece la società i rapporti non sono idilliaci complice il caso Cosce, nato nella scorsa sessione di mercato. Giocando come sappiamo abbiamo l'opportunità di vincere, pur consapevoli del valore dei nostri avversari".