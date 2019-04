Calcio. Albenga da impazzire in casa dell' Angelo Baiardo. Delfino. "Non ho aggettivi per i ragazzi, con il Real Valdivara è basilare vincere"

Ci sono certi risultati che, arrivati nella fase calda della stagione, possono lasciare un segno, sia in positivo che in negativo: il 4-3 dell'Albenga sull'Angelo Bairdo può segnare in maniera importante la corsa salvezza degli ingauni, seppur mister Delfino inviti a non allentare la tensione.

"Ci sono pochi commenti da fare quando una squadra ha la forza mentale di ribaltare una partita a 20 minuti dalla fine con due gol di svantaggio. E' un successo figlio del lavoro e della convinzione: nessuno si è mai arreso e fino all'ultimo minuto abbiamo rincorso con voglia e determinazione la vittoria, portando a casa tre punti dal peso specifico altissimo.

Ora dobbiamo depurarci da qualche scoria raccolta da questa partita e lo faremo in settimana, preparando nel miglior modo possibile la partita con il Real Valdivara.

Gara cruciale? Direi di sì, nel nostro percorso assumerà un'importanza basilare. Sappiamo che non ci regaleranno niente, anche oggi han fatto soffrire fino all'ultimo la Genova Calcio. Serviranno umiltà e rispetto per portare a casa la partita".