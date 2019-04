Calcio, Albissola. Le prime sensazioni di mister Lavezzini: "Squadra più quadrata, i cambi hanno fatto la differenza a vantaggio del Gozzano"

"Penso che a fare la differenza in questa partita siano stati i cambi - le dichiarazioni a fine gara del tecnico di Fidenza - loro hanno cambiato 5 giocatori che sono titolari, mentre noi anche all'ultimo momento abbiamo dovuto fare a meno di Damonte e Calcagno ha giocato seppur acciaccato. Loro ci hanno schiacciato? Noi volevamo farli giocare così, avevamo preparato la partita per ripartire: siamo ripartiti tre volte, ma non siamo stati capaci di fare gol. Se però mi contate i tiri che ha fatto il Gozzano, io penso che il mio portiere non abbia fatto nemmeno una parata. La mia squadra forse ha giocato meno bene di altre volte, però secondo me è stata molto più quadrata e molto più disciplinata: loro sugli esterni sono fortissimi, noi li abbiamo sempre bloccati. La cosa che mi è piaciuta è che ho visto le cose che abbiamo provato, come in occasione del gol. Normale però che in una settimana non si possa stravolgere niente, ma la grinta e quanto dato dalla squadra in campo è un buon segnale per poter arrivare fino alla fine".