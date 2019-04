Calcio. Da Birmingham al Comunale per tifare Albissola. La storia di Tom ha conquistato l'ambiente biancoceleste

Ieri pomeriggio, allo stadio Comunale, è subito emersa in maniera curiosa la figura di un ragazzo inglese sulle tribune dell'impianto chiavarese.

Tom Richardson, ragazzo originario di Birmingham, ha infatti voluto assistere al match tra l'Albissola e il Gozzano, proseguendo così il proprio tour tra gli stadi di tutta Europa, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Il giovane turista inglese ha attirato immediatamente l'attenzione della dirigenza ceramista, pronta a dargli il benvenuto tra sorrisi e strette di mano.

Un salto al bar in compagnia della presidentessa Claudia Fantino Colla e del patron Gianpiero Colla e poi via in tribuna, a saltare e a cantare insieme agli Zueni, il gruppo ultras biancoceleste, per tutti i 90 minuti.

Un pizzico di rammarico si è palesato solo al fischio finale, pochi secondi dopo il pareggio del Gozzano (il match è terminato 1-1), ma è subito scattato l'invito a un nuovo incontro, quando sarà tagliato il nastro del nuovo impianto di Luceto.