Calcio, Seconda Categoria B: il Millesimo cerca un nuovo affondo, Sassello e Vadese in trasferta

Per i giallorossi, scongiuri a parte, sembra essere davvero scattato il conto alla rovescia per il ritorno in Prima Categoria , a patto però di mantenere il proprio ruolino di marcia già dalla sfida interna di oggi pomeriggio contro la Nolese .

Turno esterno per le inseguitrici, Sassello e Vadese, distaccate tra di loro di appena un punto. Entrambe saranno di scena in trasferta, rispettivamente contro Dego e Olimpia Carcarese. Dalla sfida del Corrent potrebbe dipendere buona parte delle dinamiche playoff dato che, per le inseguitrici, sarà una delle ultime potenziali occasioni per chiudere il gap di sette punti. Chi ci proverà fino all'ultimo è anche il Mallare, chiamato al derby non solo territoriale, ma anche cromatico, con la Rocchettese.