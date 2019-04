Calcio, Torneo di Viareggio: la Rappresentativa Serie D vola agli ottavi con Sall e Kallon, probabile nuovo rinvio per Savona-Bra

Seconda vittoria consecutiva e qualificazione agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio per la Rappresentativa di Serie D, che batte 2-0 i pari età della Salernitana chiudendo al primo posto il gruppo 10.

A decidere l'incontro Sall e Kallon, in gol nella ripresa. Per l'attaccante della Pro Dronero si tratta della seconda rete in questa manifestazione, mentre il fantasista del Savona trova il primo centro nel torneo proprio alla scadere di partita.

Il passaggio agli ottavi di finale della compagine guidata da De Patre porterà quasi certamente a un nuovo rinvio di Savona-Bra, in programma per mercoledì 27 alle ore 14.30. Possibile lo slittamento al mercoledì successivo, in attesa di conoscere i prossimi risultati della lanciatissima Rappresentativa.