Calcio. Vado, c'è la firma di uno scatenato Donaggio nel trionfo contro la Rivarolese: "Abbiamo un cuore fantastico, bravi a crederci fino alla fine" (VIDEO)

La settima vittoria consecutiva in campionato ha un sapore particolare per il Vado e per il fantasista rossoblù Luca Donaggio, autore di un'altra grandissima prestazione nella domenica che ha visto trionfare la squadra di Tarabotto sulla Rivarolese prima in classifica.

Il rigore del 2-2 al 34' del primo tempo e lo zampino nel 3-2 finale lanciano i rossoblù a -2 dalla vetta, al termine di una partita incredibile in cui non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali del signor Calzolari di Albenga.

"Questa squadra ha un cuore fantastico - le parole del numero dieci al termine del match - con testa, gambe e grandissima determinazione siamo andati a prenderci una vittoria meritata e voluta fino alla fine".