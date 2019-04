Calcio, Eccellenza: apoteosi Vado all'ultimo secondo! Rivarolese battuta 3-2 tra mille polemiche, i rossoblù salgono a -2 dalla vetta

VADO - RIVAROLESE 3-2 (15' Romei, 29' Capra, 31' Romei, 34' Donaggio rig., 95' Ungaro aut.)

IL FINALE DAL "CHITTOLINA": VADO BATTE RIVAROLESE 3-2, DECIDE L'AUTORETE DI UNGARO AL 95'. RISSA FINALE CON I GIOCATORI GENOVESI CHE PROTESTANO IN MANIERA VEEMENTE DOPO LA RETE DEL NUMERO 10 ROSSOBLU CHE HA DECISO IL MATCH

52' un'autentica corrida in campo e sugli spalti. Macagno mette i guantoni dopo l'espulsione del portiere Basso

51' finale incandescente, altra doppia esplusione per la Rivarolese, che chiude in sette la gara.

50' IL 3-2 DEL VADO! BASSO RESPINGE LA PUNIZIONE DEL NUMERO 10 ROSSOBLU, MA NULLA PUÒ SULLA SFORTUNATA DEVIAZIONE DI UNGARO, CHE DEVIA NELLA PROPRIA PORTA IL SUCCESSIVO CROSS DALLA DESTRA DI DAGNINO.

49' punizione per i rossoblù, ultima chance per il Vado. Sul pallone Donaggio

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' punizione di Oubakent dai venticinque metri, palla a lato

42' Fresia inserisce anche Sangiuliano al posto di Mura

41' RIVAROLESE IN NOVE, ESPULSO NAPELLO: siamo 9 contro 9 al "Chittolina", finale a dir poco incandescente

40' netto fallo di mano di un giocatore genovese, per la terna arbitrale è tutto regolare...

36' Gallo cerca di servire Oubakent sul secondo palo, ma il suo suggerimento non raggiunge il giocatore marocchino da poco entrato in campo al posto di D'Antoni

34' strepitosa la partita della squadra di Tarabotto, che continua ad attaccare nonostante l'inferiorità numerica

32' Oddone al posto di Manca, forze fresche per gli avvoltoi, che stanno giocando in dieci contro nove

30' i rossoblù non demordono, Capra conclude di prima intenzione, ma la palla termina alta sopra la traversa di Basso

28' VADO IN NOVE. ESPULSO ANCHE DEL NERO, MA NON CONVINCE ASSOLUTAMENTE LA SCELTA DI CALZOLARI, che ha estratto il secondo giallo per un normale contrasto di gioco all'altezza della mediana

27' altro miracolo di Basso su Donaggio, Vado vicinissimo al 3-2

26' Macagno e Ciminelli al posto di Romei e Gambarelli, ecco le prime mosse di mister Fresia

22' PALO DI DONAGGIO! Rasoterra velenoso del numero dieci, deviato sul montante da uno strepitoso Basso, che con la punta delle dita salva la propria porta

21' reclama un penalty il Vado, D'Antoni finisce a terra dopo il traversone dalla destra di Donaggio. Veementi proteste della panchina rossoblu

18' ROSSO ANCHE PER PUDDU, RISTABILITA LA PARITA' NUMERICA. Altro fallo inutile del difensore vadese, che colpisce il portiere Basso in uscita

16' rossoblù in superiorità numerica, ma la squadra di Fresia sembra non voler rinunciare ad attaccare

12' RIVAROLESE IN DIECI UOMINI, ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE ERANIO. Fallo ingenuo su Dagnino, nessun dubbio per Calzolari

7' D'Antoni scivola in area dopo un bel suggerimento di Dagnino, buon avvio del Vado in questo secondo tempo

2' GALLO SI DIVORA IL 3-2: Capra serve l'ex Savona al limite dell'area piccola, ma il suo destro, da posizione favorevolissima, è troppo debole e centrale

1' si ricomincia

SECONDO TEMPO

A tra poco per il racconto della ripresa

47' assedio del Vado in questo finale di primo tempo, che termina sul 2-2 dopo un'altra grande azione orchestrata da Donaggio.

46' Gallo a giro sul secondo palo, altra grande risposta di Basso che in tuffo mette in angolo

40' CLAMOROSA OCCASIONE SCIUPATA DAL VADO: Capra mette in mezzo il pallone, Gallo, a due passi dalla porta, si fa ipnotizzare da Basso, strepitoso nel respingere la sfera. Sulla ribattuta ci prova anche D'Antoni, ma la mira è completamente sbagliata

36' Rivarolese pericolosa con una punizione dalla trequarti, ma il pallone scorre sul fondo alla destra di Illiante

34' DONAGGIO SPIAZZA BASSO, 2-2 al "Chittolina". Partita incredibile fin qui

33' RIGORE PER IL VADO: atterrato Donaggio al momento del tiro

31' NUOVO VANTAGGIO PER LA RIVAROLESE: Romei di piatto destro trafigge Illiante, bello il traversone dalla sinistra di Manca a sorprendere i centrali vadesi.

29' EDO CAPRA! IL PAREGGIO DEL VADO! Destro a giro sotto l'incrocio dei pali per il fantasista rossoblù, che approfitta di un clamoroso liscio della difesa genovese.

25' volano parole grosse anche sugli spalti, necessario l'intervento delle forze dell'ordine per ristabilire la calma.

23' miracolo di Basso sul diagonale di Redaelli, che parata dell'estremo difensore genovese!

22' Rivarolese ad un passo dal 2-0, Oliviero recapita la sfera nel cuore dell'area piccola, dove Manca non riesce a trovare la deviazione a pochi passi dalla linea

21' fatica a reagire la formazione di Tarabotto, è un Vado meno brillante rispetto alla partita vinta domenica scorsa contro il Baiardo

19' avvoltoi pericolosi in ripartenza, destro di Mura deviato in corner da Del Nero

15' ROMEI, HA SEGNATO LA RIVAROLESE. Il numero nove giallorosso raccoglie il cross di Oliviero sul secondo palo e calcia in diagonale superando Illiante. Scoperta la difesa nel Vado in questa occasione

12' giallo pure per Puddu, che va a disturbare il portiere al momento del rinvio. Ingenuità del difensore ex Pietra

11' ammonito Eranio, subito molto aggressiva la squadra di Fresia

7' rossoblù schierati in campo con un 4-4-2 pronto a trasformarsi in 4-2-3-1 a seconda della posizione di Gallo, mentre gli avvoltoi giocano con Romei-Mura coppia d'attacco

2' subito scintille in campo, Calzolari richiama i due capitani senza estrarre cartellini

1' inizia la super sfida di Eccellenza: completo bianco per il Vado, Rivarolese in divisa giallorossa

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure, teatro del big match di Eccellenza che vedrà opposte la formazione rossoblù padrona di casa e la Rivarolese capolista. Una sfida affascinante e probabilmente decisiva in ottica promozione, con gli avvoltoi di mister Fresia che possono vantare cinque lunghezze di vantaggio sui savonesi.

Andiamo a conoscere le formazioni delle squadre a pochi minuti dal via

VADO: Illiante, Dagnino, Puddu, Del Nero, Ferrara; Donaggio, Marmiroli, Redaelli, Capra; Gallo, D'Antoni. A disposizione : Balbi, Cirillo, Aurelio, Tecchiati, Briano, Severi, Tona, Oubakent, Ricchebuono. Allenatore : Tarabotto

RIVAROLESE: Basso; Ungaro, Napello, Donato, Eranio; Oliviero, Gambarelli, Ymeri, Manca; Romei, Mura. A disposizione : Schepis, Malatesta, Pedetta, Sangiuliano, Macagno, Ciminelli, Cartosio, Oddone, De Persiis. Allenatore : Fresia

Ad arbitrare l'incontro il signor Calzolari di Albenga, coadiuvato da Isolabella e Frunza di Novi Ligure