Promozione. Ospedaletti, che brividi: battuto 1-2 un Varazze mai domo

VARAZZE - OSPEDALETTI 1-2 FINITA

Reti: 1' Scappatura, 25' Trotti, 54' Gagliardi

45' +4 Finisce qua! Ospedaletti batte 1-2 Varazze con non pochi brividi

43' Trotti lascia spazio a Gambacorta

42' Cross di Saporito, Gagliardi si avvita ma non inquadra la porta

39' Capitan Sturaro viene rilevato da Saba

37' Altro corner per il Varazze, sfruttato malissimo

32' Miracolo Frenna! Garetto calcia al volo su cross di Rampini, ma il portiere ospite salva tutto

27' Saporito è un'autentica mina vagante, il Varazze l'ha capito e cerca di servirlo il più possibile

23' Cross di Sturaro sporcato e che finisce sulla traversa, Tosques prontamente libera l'area

17' Scappatura lascia il campo ad Alasia. Primo cambio ospite

14' Corner battuto da Fabio Baroni, Moraglia di testa libera l'area dell'Ospedaletti

9' GOL VARAZZE! Saporito buca la difesa dalla sinistra si accentra e calcia su Frenna, Gagliardi è il più veloce a calciare e accorcia le distanze!

8' Varazze pericoloso! Greco si accentra e fa partire un cross perfetto sul secondo palo, Garetti sbuca e di piatto al volo non inquadra la porta di un soffio

1' Cambio tutto il Varazze: entrano Tosques Garetto e Saporito per Bianchi, Cozzi e Maralino

SECONDO TEMPO

45' Si conclude senza recupero una prima frazione interessante

43' Continua il duello Sturaro - Ferro, con l'estremo difensore ancora una volta a chiudere lo specchio

42' Sturaro ancora lanciato a rete, ma Ferromin in uscita salva

37' Morando non ce la fa, probabile problema muscolare. Al suo posto entra Baroni Fabio

36' Destro velenoso di Sturaro, Ferro mette in corner

31' Fase di stallo della partita. Ospedaletti che gioca sul velluto, Varazze che fatica a rendersi pericoloso

25' RADDOPPIA L'OSPEDALETTI! Scappatura difende il pallone e allarga sulla destra per Ventre, cross basso e zampata vincente di Trotti! 0-2 al Pino Ferro.

19' Trotti lancia nello spazio Sturaro, ottimo stop a seguire ma Maralino si immola e sventa la minaccia

17' Trotti ha la possibilita di siglare lo 0-2 presentandosi solo davanti a Ferro ma Tagliabue è bravissimo a recuperare e a mettere in angolo

13' Schillaci ci prova da fuori, Ferro blocca in due tempi

12' Ritmi altissimi, con entrambe le formazioni ben messe in campo

7' Varazze pericoloso! Morando calcia una punizione dalla destra, Frenna è impreciso nell'uscita e per poco non combina un pasticcio

1' OSPEDALETTI IN VANTAGGIO! Appena partiti e dopo 40 secondi ospiti in vantaggio con Scappatura che non lascia scampo a Ferro che un destro preciso sul secondo palo!

VARAZZE: Ferro, Cozzi, Maralino, Rampini, Tagliabue, Baroni L., Greco, Morando, Bianchi, Parodi, Gagliardi. A disp. Ottonello, Tosques, Crocilla, Baroni F., Saporito, Garetto, Fazio. All. Calcagno

OSPEDALETTI: Frenna, Artioli, Fici, Moraglia, Cadenazzi, Negro, Sturaro, Schillaci, Scappatura, Trotti, Ventre. A disp. Eremita, Alasia, Ambesi, Gambacorta, Saba, Cassini, Rotolo, Lamberti. All. Carlet

Buon pomeriggio dallo stadio Olmo Ferro di Celle Ligure, dove oggi si sfideranno Varazze e Ospedaletti. Una partita interessante e dagli obiettivi contrari per le due compagini a causa delle rispetive posizioni in classifica. Gli uomini guidati da mister Calcagno infatti cercano i tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona rovente dei Play Out, mentre una vittoria per gli "orange" significherebbe mettere un tassello pesante per la vittoria del campionato. Buon divertimento!