Calcio, Borghetto. Carle non getta la spugna: "E' mia responsabilità far crescere questa squadra"

Ancora una domenica a bocca asciutta per il Borghetto di Maurizio Carle. Il tecnico granata mastica amaro dopo il ko interno con la Letimbro, chiamando l'intero gruppo granata a non mollare in vista del rush finale.

"Anche questa domenica purtroppo non abbiamo raccolto un risultato positivo, non abbiamo concretizzato quanto espresso in campo, senza levare nulla agli avversari.

Siamo una squadra giovane,, in crescita ed è sotto la mia totale responsabilità: i ragazzi ci mettono tutto il massimo impegno, il mio compito è farli crescere a livello di gioco e mentalità.

Sono sicuro che sino all'ultima partita all'ultimo minuto ci metteranno tutto il loro impegno".