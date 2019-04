Calcio, Eccellenza. Piccola disattenzione, massima punizione per il Finale. Sgambato: "Mancata attenzione nei dettagli"

Arriva l'ottava domenica senza vittoria per il Finale, che tra le mura amiche non riesce in oltre 75' di gioco a rimediare alla rete subita intorno al quarto d'ora per mano di un Rapallo a cui è bastato il colpo di Rossi per strappare tre punti chiave in zona salvezza.

Tenere saldamente in mano il pallino del gioco non è stato sufficiente ai giallorossi per trovare la via della rete di fronte ad un Rapallo che, una volta trovato il vantaggio, ha avuto buon gioco a difendere la propria area, vuoi per uno schieramento poco rischioso, vuoi per la poca cattiveria e precisione negli ultimi sedici metri degli avanti finalesi.

Proprio sulla mancanza di lucidità e di attenzione in alcuni momenti della partita si concentra l'analisi di Vincenzo Sgambato, tornato nella Riviera di Ponente dopo l'esperienza alla corte di Pietro Buttu due stagioni or sono, per coadiuvare mister Giuseppe Porzio.

"Innanzitutto non credo sia il momento di trovare alibi o giustificazioni come forse si è fatto fin troppo fino ad adesso - esordisce Sgambato. La sconfitta penso sia frutto solo di mancanza di attenzione, un problema di testa. Come si dice sono le piccole cose, i dettagli, a dover essere curati, perchè in uno sport come il calcio sono quelli a fare la differenza".

Ma cosa non ha funzionato nel Finale di ieri? Pochi i dubbi per l'ex difensore scuola Inter: "Avevamo preparato la partita con una particolare attenzione alle seconde palle, con delle precise marcature preventive. Invece il loro gol è nato proprio da lì, con una palla battuta quasi in mezzo al campo ed un contropiede dove si poteva fare sicuramente meglio".

"E' un momento delicato - continua Sgambato - c'è bisogno di ricompattarsi nella maniera giusta, in modo costruttivo e non distruttivo, com'è facile fare in questi momenti. Si va avanti, bisogna lavorare, lavorare e ancora lavorare, per invertire questo trend che ad oggi ci condanna".

La vittoria infatti manca da troppo tempo, mentre il distacco sulla zona pericolante si riduce di domenica in domenica. Tra meno di sette giorni altro match point per evitare di vedersi risucchiati nel vortice, quando i giallorossi dovranno far visita ad una Sammargheritese da non sottovalutare ma contro la quale urge rivedere il Finale di inizio stagione.