Calcio, Priamar. Il ds Mantelli parla del "caso" Cosce: "Abbiamo parlato con chi di dovere"

La scorsa settimana il direttore sportivo del Santa Cecilia, Stefano Crocco, aveva sottolineato alla vigilia dello scontro diretto come i rapporti tra i ceramisti e la Priamar fossero sì buoni, ma in parte segnati dal mancato trasferimento di Cosce dalla squadra rossoblu a quella albissolese. A tal proposito Alessio Mantelli, ds dei savonesi, ha voluto esprimere il proprio punto di vista:

"Volevo solamente mettere un punto sulla "questione Cosce", specificando che gli unici a cui dovevamo delle spiegazioni erano in primis ad Andrea e poi in secondo luogo a Libertone e mister Blangero della Santa Cecila e così è stato.

Sinceramente il dirigente in questione non lo conosciamo e se vede complotti o disegni strani non è un problema nostro ma è giusto ricordare in generale a tutti gli addetti ai lavori che siamo nell'ultima categoria della federazione, dove già e difficile fare calcio normalmente per costi ed altro e che certi teatrini da finti professionisti lasciano il tempo che trovano.

Oltretutto proprio tra Priamar e Santa Cecilia ci sono stati molti giocatori ,che nelle ultime stagioni, si sono scambiati la casacca, Casalinuovo e Fois solo per citare gli ultiimi due, com'è giusto che sia: ognuno deve aver la possibilità di giocare dove meglio crede e dove si sente più a suo agio".