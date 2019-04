Calcio, Serie C: la dead line per Cuneo e Lucchese è fissata per mercoledì notte. Come potrebbe cambiare il format playout?

Se da Lucca il clima che si respira è a dir poco negativo, filtrano meno rumors da Cuneo dove però, come confermato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli , i biancorossi potrebbero compensare con parte dei crediti maturati per il minutaggio dei giovani, resta però da capire però a quanto ammontino e chi effettivamente possa saldare il dovuto.

Con il Pro Piacenza ormai fuori dai giochi e pronto ad occupare il posto di squadra retrocessa, per gli spareggi retrocessione son infatti attesi due club: chi perderà lo scontro interno al girone A sarà retrocesso, mentre la vincente affronterà la squadra che ha prevalso nei playout interi al girone B : chi si aggiudicherà la finale playout tra i due gironi sarà salvo, mentre la perdente retrocederà in Serie D.

Resta da capire come la Federazione eventualmente si comporterà in caso di doppia esclusione e se darà il via libera per il conseguente annullamento dei playout nel girone A. con la conseguente salvezza dell'Albissola.