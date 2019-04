Calcio, Vado - Rivarolese. Abbatuccolo non ci sta: "La partita avrebbe meritato un direttore di gara all'altezza"

The day after.

Il giorno dopo Vado-Rivarolese non si placano le polemiche da parte degli avvoltoi.

Il dg Mario Abbatuccolo, smaltita in parte la rabbia per il gol subito al 95', a suo dire irregolare, è molto lucido nell'analisi a mente fredda, tuttavia ugualmente pungente.

“Era una partita importante -commenta- e meritava un direttore di gara all'altezza e al di fuori di ogni sospetto. Sia chiaro, non dico che non ritengo il signor Calzolari un buon arbitro, ma pensavo fosse doveroso che venisse designato un arbitro di un certo ranking, al di sopra di ogni possibile sospetto".

"Secondo me questo è stato un errore commesso dai vertici dell'AIA ligure. E' impensabile designare un direttore di gara che a livello geografico risiede a pochi km da Vado. Mi aspettavo onestamente un arbitro da fuori regione, mi sembrava la partita ideale per il classico “scambio”. Dai vertici dell'AIA dovrebbero ammettere l'errore e farsi un esame di coscienza, mai come in questa stagione ci sono stati problemi con gli arbitri, di ogni genere. Io dirigo un'azienda, e commettendo errori di questa gravità, mi farei da parte”

