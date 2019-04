Vela: dopo nove mesi in solitaria, Andrea Fanfani è tornato ad Andora

Dopo 9 mesi di navigazione in solitaria come partecipante alla Longue Route, regata non competitiva intorno al mondo, Andrea Fanfani, ieri pomeriggio ha chiuso la sua avventura ad Andora, il porto da dove era partito il , per realizzare l’impresa sognata da una vita: fare il giro del mondo in barca a vela, dimostrando che anche una persona comune può navigare in solitaria. Ha percorso 22mila miglia e, ben in vista sulla sua barca Tati', Andrea Fanfani ha portato il vessillo di "Andora Comune Europeo dello Sport 2018" e il logo "Andora 365 giorni di sport", attraccando anche in molti porti europei.