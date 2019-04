Calcio. La Rappresentativa di Serie D lascia la Viareggio Cup, ai quarti vola l'Inter

Non basta un'altra buona prova alla Rappresentativa di Serie D impegnata quest'oggi alle 15 a Santa Croce sull'Arno contro la Primavera dell'Inter. Due reti, una per tempo, condannano i ragazzi di De Patre all'eliminazione e mandano i nerazzurri ai quarti di finale.

A sbloccare il risultato ci ha pensato al 16' Nolan, fortunato nel trovarsi al posto giusto al momento giusto e deviare in rete una punizione di Schirò che Loliva non trattiene. A replicare, a tempo ormai scaduto, è toccato a Vergani dagli undici metri al 93'.

Come già accaduto nelle precedenti gare, ingresso a partita in corso per il savonese Yayah Kallon, autore della più grande occasione per i suoi con una violenta conclusione dalla distanza all'86' neutralizzata dall'estremo avversario Pozzer.