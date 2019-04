Calcio, Prima Categoria. Il Pontelungo cala il poker e riparte nella sua marcia, Massimo Serventi: "Vittoria meritata, servirà un gran finale di stagione"

Le sette vittorie consecutive avevano riportato in piena corsa campionato il Pontelungo. Nelle ultime settimane è arrivata la brusca frenata, due punti in tre gare, facendo scivolare gli uomini di Zanardini a meno cinque dalla vetta. Il poker rifilato all’Altarese rilancia però le ambizioni dei granata, che non dovranno più sbagliare nulla da qui alla fine. Oltre al risultato c’è anche la nota positiva del rientro anticipato dell’estremo difensore Massimo Serventi, capace di mantenere la porta inviolata:

“Domenica abbiamo domenica il match. Tutti hanno fatto una grande prestazione e per questo mi voglio complimentare con i miei compagni. Ho dovuto anticipare il mio rientro in campo a causa di un piccolo infortunio nel riscaldamento di Zanut, ma nonostante il breve tempo dalla ripresa degli allenamenti ho avuto buone sensazioni. Speriamo che questa vittoria possa decretare la svolta per il finale di stagione.”

Cinque giornate alla fine e cinque punti di distacco dalla capolista Veloce: “Ci aspettano cinque finali, solo così possiamo dire ancora la nostra in ottica campionato. I giochi sono ancora aperti e tutti possono ancora dire la loro. Per noi l’obiettivo restano comunque i playoff, se però arriverà qualcosa di più vorrà dire che ce lo siamo meritato. Mercoledì c’è anche la semifinale di ritorno di Coppa Liguria, sarebbe bello conquistare la vittoria per scrivere una nuova pagina di storia del Pontelungo.”