Calcio, Prima Categoria. La Veloce non ha intenzione di fermarsi, Alberto Fanelli: "Vittoria di squadra, ma adesso non bisogna sbagliare nulla"

La striscia positiva di vittorie consecutive sale a tre per la Veloce, che ritrova fiducia dopo la sconfitta con il Pontelungo e i pareggi con Camporosso e Speranza. Per superare l’ostico Don Bosco V. bastano le reti di Maida al 14°, Vejseli dagli 11 metri al 27° minuto e il tris in apertura di seconda frazione con Alberto Fanelli. E’ proprio l’attaccante granata, al quinto centro stagionale, ad intervenire ai nostri microfoni:

“Domenica abbiamo conquistato una grande vittoria di squadra, frutto dell’impegno che viene messo in tutti gli allenamenti. Dobbiamo dimostrare, in primis a noi stessi, il grande potenziale di questa squadra e conquistare la promozione, che quest’anno, più della passata stagione, è meritata. La nostra forza è sempre stato il gruppo, che si è consolidato con il passare del tempo.”

Cinque giornate al termine e appena due punti di distacco tra gli uomini di Gerundo e il Camporosso: “E’ difficile dire chi in questo momento stia meglio delle due squadre, ogni domenica è diversa dalle altre e per questo la spunterà chi avrà più motivazioni. Due punti di vantaggio sono pochi e per questo non possiamo permetterci di sbagliare niente, ci aspettano cinque finali da qui alla fine. Il nostro compito è di guardare noi stessi, se alla fine saremo davanti a tutti vorrà dire che ce lo siamo meritato.”