Calcio, Seconda Categoria. Il Borgio vince ma si allontanano i play-off, Patitucci: "Sarà la matematica, nel caso, a condannarci. Noi ci proveremo"

Sono stati pochissimi i passi falsi del Borgio nel girone di ritorno, nonostante ciò i risultati positivi maturati nella seconda parte di stagione non sembrano al momento sufficienti ai rossoblu per raggiungere quei play-off che potrebbero essere strappati alla truppa di mister Bortolini per via del distacco nel punteggio da chi la precede in classifica.

Per questo la vittoria contro il Taggia B lascia un po' di rammarico a capitan Adriano Patitucci: "Dobbiamo chiudere al meglio il campionato, anche se secondo me siamo cresciuti molto rispetto all'anno scorso a livello di uomini in campo e in società. Mi riferisco ad un rientro importante nella rosa come quello di Pascarella, all'arrivo di un preparatore dei portieri e delle persone che aiutano il mister. Diciamo che si sono gettate le basi per poter riprovare a raggiungere i play-off l'anno prossimo nel caso non ci riuscissimo ora".

Ora i rossoblu, quinti, sono infatti a quattordici lunghezza dal secondo posto occupato dalla Carlin's Boys e a sei dalla San Filippo Neri quinta, con lo scontro di domenica prossima in casa dell'Andora che potrebbe risultare ormai determinante.

"I punti persi sono senza dubbio quelli dell'andata - prosegue il centrocampista - la matematica però non ci condanna ancora, quindi andremo ad Andora per giocarcela"