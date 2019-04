Calcio. Serie D: Savona ancora fermo ai box, ma i risultati dell'ultimo turno di campionato sorridono ai biancoblù

Due domeniche senza campionato per il Savona di mister Grandoni, che prosegue a suon di allenamenti e doppie sedute l'avvicinamento al rush finale di stagione, con il secondo posto ancora alla portata della truppa biancoblù.

Servirà però un'altra marcia rispetto alle ultime sei partite disputate, in cui gli striscioni hanno raccolto tre vittorie e altrettante sconfitte: i passi falsi contro Milano City e Inveruno hanno infastidito tutto l'ambiente, che vuole riscattare in fretta i risultati altalenanti maturati soprattutto nel girone di ritorno.

I risultati della 27^ giornata andata in scena domenica, con i rinvii di Savona-Bra e Pro Dronero-Arconatese dovuti al passaggio del turno della Rappresentativa Serie D (in cui figurano i giovani Sall e Kallon) impegnata al "Torneo di Viareggio", hanno sorriso alla formazione di Grandoni, sempre terza in classifica a -6 dalla Sanremese e a +2 sul Ligorna. Lo 0-0 tra matuziani e genovesi è stato accompagnato dal rocambolesco 3-3 tra Chieri e Lecco (i blucelesti aspettano solo l'aritmetica per brindare al ritorno in Serie C), mentre l'Inveruno, giustiziere del Savona a inizio marzo, si è arenato al "Luperi" di Sarzana contro la Fezzanese. In caduta libera anche il Casale di mister Buglio, sconfitto 3-0 a Carate e a secco di vittorie da ben otto giornate.

"Ci stiamo allenando bene da più di due settimane - le parole del DS biancoblù Roberto Canepa - e anche in caso di passaggio del turno della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup, dovremmo giocare regolarmente la partita di domenica prossima a Casale. Il terreno del Bacigalupo? Lasciandolo riposare è cresciuta l'erba si è compattato bene, speriamo possa esserci d'aiuto fin dalla prossima gara".

Inevitabile una battuta sulla strepitosa cavalcata della juniores, prima in classifica a +4 sulla Fezzanese: "Nel girone di ritorno i ragazzi hanno fatto qualcosa di molto importante, ma ci tengo a menzionare in particolar modo mister Errico, che insieme al vice Ragni sta portando avanti un lavoro magistrale. Mancano tre giornate alla fine, ma scenderemo in campo due volte considerando il turno di riposo ancora in programma".