Promozione, il Bragno stende il Serra Riccò e avvicina i Play Off. Torra: "Volevamo vincere ad ogno costo"

Il campionato di Promozione sta entrando sempre più nel vivo quando ormai mancano più solo cinque giornata alla chiusura della regular season.

Per quanto riguarda i Play Off, nel weekend appena conclusosi il Bragno ha dato una zampata importante per la rincorsa agli spareggi grazie alla rete di Gentian Torra sul Serra Riccò. L'ala biancoverde stende i genovesi al novantesimo e ai microfoni di SvSport.it non nasconde il proprio entusiasmo:

"E' stata una partita difficile soprattutto perchè gli avversari si sono difesi bene chiudendoci ogni spazio. Noi siamo partiti con qualche difficoltà di troppo, ma la voglia e la determinazione di conqistare i tre punti ha prevalso su tutto. Siamo infatti entrati nel secondo tempo con tutt'altra cattiveria agonistica e devo dire che sia gli undici titolari sia i compagni subentrati hanno dimostrato ancora una volta la grandezza del gruppo. Il gol all'ultimo minuto ha reso quindi la nostra domenica perfetta. I Play Off? Vincere era per noi di vitale importanza e domenica andremo a Loano galvanizzati e certi di poter giocare una grande partita, consapevoli dei nostri mezzi"