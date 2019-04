Francesca Cagna parteciperà alle gare del Trofeo Motoestate

Sabato 16 marzo la giovane ormeese del Moto Club Drivers Cuneo Francesca Cagna ha presentato ufficialmente il programma del calendario gare, che la vedrà impegnata nel 2019 in qualche gara riservata alle pit bike, puntando però all’esordio con le moto vere e proprie.

Fra#centoquarantasei (il suo numero di gara) prenderà quest’anno parte alle gare del Trofeo Motoestate (MES) della classe 300 cc. in sella ad una Kawasaki Ninja 400, che la vedranno calcare le piste del Tazio Nuvolari di Pavia, l’Autodromo di Franciacorta (BS) e di Varano de’ Melegari (PR).

Francesca è salita sabato, per la prima volta, in sella alla Kawasaki 400 per un primo test, acquisendo subito un buon feeling.

Il giorno successivo Fra#146 ha preso parte alla sua prima gara con le “moto grandi” come wild card, al 1° Trofeo Autodromo di Modena, mostrando subito di che pasta è fatta, conquistando il terzo gradino del podio, ma lasciandosi alle spalle numerosi colleghi maschi.

Ecco cosa ha detto Francesca all’esordio con la nuova moto “Oggi primo test con un buon feeling e domani una wildcard sul circuito di Modena ... provare una moto totalmente sconosciuta in una pista mai vista ed il giorno dopo gareggiare, non è il massimo delle aspettative, ma lo prenderemo come un ottimo allenamento per la stagione a seguire (con un bel po’ di bagarre, per imparare già da subito come si sta nelle gare della 300 ah ah!).

Ringrazio come sempre in primis il mio babbo, che ogni anno mi permette di inseguire il mio sogno, dandomi la possibilità di crescere a livello motoristico e personale; subito dopo i nostro official sponsor Galfré Moto, in particolare Elena Galfrè, Multiservice di Gianluca Ferrero, Team Kawasaki Italia Pedercini, Tcx Boots Italia, Software Engineer di Riccardo Fezza, Moto Club Drivers e Carrozzeria Vernicenter di Carrù”.