Motori: Robert Kubica ritorna in Formula 1 e a Melbourne ringrazia i chirurghi che lo operarono a Pietra Ligure

Tutto è bene quel che finisce bene!

Non vi è una frase più azzeccata per descrivere il weekend appena trascorso di Robert Kubica. Il forte pilota polacco ha esaudito il sogno di tornare al volante di una vettura da Formula 1 e non fa proprio nulla per nascondere la propria gioia. Al volante della Williams centra un incoraggiante 17° posto finale al debutto stagionale a Melbourne, dimostrando una volta tanto l'enorme talento nonostante le numerose stagioni di assenza.

Ma a dimostrare la sua bontà d'animo e l'essere campioni anche al di fuori dell'abitacolo, ci ha pensato lo striscione esposto sulle tribune del circuito australiano per me zzo del quale RK ringrazia apertamente il Prof. Rossello e la sua equipe della Chirurgia della mano di Pietra Ligure che, in seguito a quel brutto incidente al rally di Andora, gli operò la mano gravemente ferita.