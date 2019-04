Rally: la Sportec Engineering approda nel campionato francese terra

La Sportec Engineering sbarca nel campionato francese terra: Serge Chapus userà la Fabia R5



Marzo si dimostra una volta tanto un mese importante per i piloti alla ricerca di un programma che soddisfi la propria voglia di mettersi in gioco.



Tra questi vi é anche Serge Chapus, gentleman driver francese che ha trovato l'accordo con il team savonese Sportec Engineering per disputare l'intero campionato terra d'Oltralpe.

Il transalpino, dopo l'esperienza a bordo di una Citroen Ds3 R3T, disporrà della performante Skoda Fabia R5 e verrà coadiuvato alle note dall'esperto Mathieu Favreau. L'avventura partirà dunque il 5 aprile al Rally Causses e proseguirà con gli altri sei eventi.



Molta la soddisfazione in casa Sportec Engineering di Stefano Costa, ancora una volta chiamata in Francia dopo la collaborazione con il giovane Franceschi.