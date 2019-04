Hockey in line: non basta una buona seconda frazione, i Monters battono i KillerWhales Savona

Il secondo tempo la partita si fa spezzettata da fiumi di penalità comminate dall'arbitro Alessandro Zoppelletto, forse un pò troppo protagonista in questa stagione 18/19, cosi si alternano power play e penalty killing da entrambi i lati e col roster corto il Savona perde forza e lucidità e Semenza non riesce più a reggere, bersagliato malamente da decine di tiri.

"Un risultato giusto - afferma l'allenatore in seconda Giachero - hanno giocato una gran partita, sono una squadra ben organizzata e con tanto talento, noi abbiamo patito il campo e commesso troppi errori, alcuni di noi sembrava che non sapessero neanche dove stare e i giocatori più esperti hanno commesso errori da evitare.

Questi erano punti importanti per noi, i Monster e il Torre sono i nostri principali rivali per quell'ultimo spot, Non ci sono più partite facili purtroppo e dobbiamo trovare un modo per sopperire ad infortuni e assenze altrimenti falliremo l'obbiettivo stagionale"