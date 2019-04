Il momento, sportivamente parlando non sorride al Finale e all'Albissola, ma domani pomeriggio sarà l'occasione giusta per le rispettive guide tecniche, Lavezzini e il tandem Porzio - Sgambato, per trovare soluzioni alternative nell'amichevole che si terrà allo stadio "Borel" di Finale Ligure.

L'appuntamento per il test tra i giallorossi e i ceramisti è fissato alle ore 15:00.