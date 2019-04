Importante week end per il settore femminile del Vado FC

Week end ricco di soddisfazioni per il settore femminile del Vado FC. Sabato mattina, alla presenza dei mister Nadia Galliano e Vincenzo Eretta, le piccole rossoblù del Settore giovanile hanno ricevuto al "Dagnino" la gradita visita delle pari età della Matuziana per disputare un'amichevole. Partita divertente e ottima prestazione per tutte le ragazze in campo.