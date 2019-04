Gli avvocati? Oggi si cercano online

Un cambiamento epocale che ha attraversato un settore che, storicamente, ai mutamenti è piuttosto restio. E per la verità anche il tema che stiamo per trattare ha visto una apertura soltanto parziale e non a 360 gradi.

Il mondo in questione è quello degli avvocati, quindi della consulenza legale, e le aperture delle quali si sta per parlare sono riferite alla delocalizzazione in rete. Un po’ come tutti i settori, che negli ultimi anni hanno viso uno spostamento verso la rete, ma con una differenza: fino a qualche tempo fa agli avvocati non era consentito promuovere le proprie attività in rete.

Per la precisione la legge che ne ha liberalizzato la promozione è piuttosto recente, si parla di una manciata di mesi, ed ora è possibile promuovere in rete la propria attività per ricercare nuovi clienti. Un bel passo avanti rispetto alla precedente impostazione che in sostanza accettava solo e soltanto il passa parola.

I vantaggi della consulenza legale in rete

Oggi in sostanza agli avvocati è consentito di poter usufruire a pieno delle enormi potenzialità offerte dalla tecnologia internet in materia di promozione; stessa cosa dicasi per forme più tradizionali di promozione come ad esempio cartellonistica pubblicitaria stradale. Ma il web sembra essere ormai lo strumento prediletto per gli avvocati e non solo dato che il web marketing, la pubblicità in rete, è ormai l’arma neanche troppo segreta per raggiungere il successo.

Come si è tradotto tutto questo con riferimento al mondo degli avvocati? Oggi sempre più professionisti si mettono in rete ma non soltanto per promuovere il proprio studio; bensì anche per offrire servizi di consulenza ed assistenza telematica, direttamente in rete. La consulenza legale online, come nel caso dello Studio Legale Tassitani, che offre servizi di avvocato direttamente online per accorciare i tempi ed abbattere i costi.

Chi sono coloro i quali ricercano avvocati online?

Perché nel concreto chi si rivolge alla rete per questa tipologia di servizi lo fa proprio con questo duplice obiettivo, oltre che per poter usufruire di una platea di legali molto più ampia rispetto all’impostazione tradizionale, basata soltanto su un ristretto numero di professionisti che risiedano nelle vicinanze geografiche.

Con le potenzialità della rete è possibile oggi usufruire di servizi di consulenza legale anche da parte di avvocati che si trovino dall’altra parte di Italia e che, magari, per peculiarità facciano maggiormente al caso del cliente che effettua la ricerca. Una apertura non ancora definitiva, ma comunque una conquista arrivata forse un po’ in ritardo rispetto ad altri settori.