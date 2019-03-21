Calcio, Prima Categoria A: sono nove i giocatori squalificati per almeno una giornata

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FATNASSI BELGACEM (CERVO 2016)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)
PRUDENTE GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
ARTIANO CHRISTIAN (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)
PELIZZARI CARLO (LETIMBRO 1945)
SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SEMERIA ELIO LUCA (CERVO 2016)
MARAFIOTI MANUEL (DONBOSCO V.INTEMELIA)
GILARDONI DANIELE (LETIMBRO 1945)
ENRICO FABIO (PONTELUNGO 1949)
PASQUINO SIMONE (VELOCE 1910) CO
AMMONIZIONE (VI INFR)
TREVISAN IGOR (CAMPOROSSO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAUTERUCCIO GABRIELE (BORGHETTO 1968)
FRUZZETTI GIACOMO (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCARONE GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)
VEJSELI IRFAN (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHIN NICOLO (ALTARESE)
BAZZANO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PATACCHINI MATTEO (SOCCER BORGHETTO)