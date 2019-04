Calcio, Serie C:è atteso in giornata il comunicato ufficiale sul destino di Cuneo e Lucchese

Salvo sorprese, già nella giornata odierna, la Lega Pro dovrebbe esprimere il proprio verdetto in merito al pagamento della multa da 350.000 comminata a Lucchese e Cuneo per la mancata presentazione di una regolare fideiussione per l'iscrizione al campionato.

Sui siti dei due club non è apparsa alcuna nota al riguardo, seppur dal Cuneo sia filtrato ottimismo in merito al pagamento della penale, il cui termine è scaduto nella mezzanotte di ieri, complici i crediti maturati nei confronti della Lega sul minutaggio dei giovani.

Nulla da fare invece per la Lucchese, in cerca di un nuovo proprietario. Nuccilli si è rifatto avanti, convinto di poter ribaltare la prossima settimana - come racconta gazzettalucchese.it - la sentenza in appello.

Voci, sussurri, a cui dovrà porre il punto la Lega Pro, con l'atteso comunicato ufficiale da parte del presidente Ghirelli, con l'Albissola spettatrice interessata.