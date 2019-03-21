Giudice Sportivo, Eccellenza: mano pesante dopo Vado - Rivarolese, tutte le sanzioni settimanali

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 17/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE
A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2019
SIRACUSA CLAUDIO EDUARDO (ALASSIO FOOTBALL CLUB) allontanato.
LAGANARO DANIELE (VADO) allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
FRESIA STEFANO (RIVAROLESE 1919)
Al termine della gara, protestava animatamente nei confronti del ddg, rivolgendogli frasi irriguardose.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
DONATO NICOLA (RIVAROLESE 1919)
Dopo una decisione a lui sfavorevole, inveiva con fare minaccioso contro il ddg, urlandogli ripetute espressioni ingiuriose. Lo stesso cercava, più volte, di venire a contatto con il ddg, con il pugno chiuso, non riuscendovi grazie all'intervento dei propri compagni che lo scortavano fuori dal tdg.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CAREDDA STEFANO (ALBENGA 1928)
SGAMBATO VINCENZO (FINALE)
BASSO ALESSANDRO (RIVAROLESE 1919)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PRAINO ERRI (ALBENGA 1928)
MINUTOLI LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ERANIO LORENZO (RIVAROLESE 1919)
NAPELLO MARCO (RIVAROLESE 1919)
DELNERO MANUELE (VADO)
PUDDU DANIELE (VADO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCAGLIONE MANUEL (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)
MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
CONTI ENRICO (FINALE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ROSSI PAOLO (ALBENGA 1928)
DI LAURO MARCO VINICIUS (IMPERIA)
FAZIO GIACOMO (IMPERIA)
PAPARCONE MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)
MALATESTA FLAVIO (RIVAROLESE 1919)
CHIAPPINI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)
CAFOURNELLE JONATHAN (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MICHI MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MAXENA FRANCESCO (ALBENGA 1928)
MASSA RICCARDO (FINALE)
CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
VITTORI YOURI (FINALE) BERTUCCELLI
GIUSEPPE (RAPALLO RUENTES 1914)
MOLINELLI MARCO (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE (II INFR)
BISIO ALESSIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PIEMONTESE DANIELE (BUSALLA CALCIO)
DI LEO CRISTIAN (CAIRESE)
DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ROMEI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE (I INFR)
PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)
VENTURELLI STEFANO (ANGELO BAIARDO)
IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)
FIGONE PIER FRANCESCO (CAIRESE)
PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ROSSI FABIO (PIETRA LIGURE 1956)
SANGIULIANO DIEGO (RIVAROLESE 1919)
UNGARO LUCA (RIVAROLESE 1919)