Giudice Sportivo, Promozione: tutti i provvedimenti settimanali

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 3/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose, una delle quali anche di stampo omofobo.

Euro 75,00

GOLIARDICAPOLIS 1993

Per aver consentito, a fine gara l'ingresso a diverse persone non presenti in distinta nella zona antistante gli spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2019

BERNARDESCHI MATTIA (MIGNANEGO) allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

ALFANO DANIELE (LITTLE CLUB G.MORA) allontanato.





A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

ZIZZI MARCO (MIGNANEGO)

Colpiva un avversario con un pugno in pieno volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MARRA FERRARI MATTEO (LITTLE CLUB G.MORA)

SANNI SIMONE (LITTLE CLUB G.MORA)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PORRATA NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PUGGIONI ANDREA (BORZOLI)

SALAS MENDOZA CARLOS ANDRES (CAMPOMORONE S. OLCESE)

RASO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LUPI ALESSIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GIRONE FRANCESCO (MIGNANEGO)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

SALVATORI ENRICO (REAL FIESCHI)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BOGGIANO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSTA FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)

MEMAJ MIRJAN (FORZA E CORAGGIO)

SIGHIERI DAVIDE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BREMA DANIELE (MIGNANEGO)

NOCENTINI MATTEO (MIGNANEGO)

RIZZO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

ROVELLA DAVIDE (TAGGIA)

MARTINO GIANLUCA (VALLESCRIVIA 2018)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (XIII INFR)

CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

IURATO FILIPPO (CASARZA LIGURE)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

ANTONELLI MIRKO (LOANESI S.FRANCESCO)

CONDORELLI NICOLO (LOANESI S.FRANCESCO)

GANDOLFO GIACOMO (REAL FIESCHI)

DRAGHICI CRISTIAN (SERRA RICCO 1971)

PICCOLO GIORGIO (SERRA RICCO 1971)

TOSQUES MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROMEO MICHELE (BRAGNO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

FERDANI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

GAGLIARDI ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MESSURI SAMUELE (A.C. BURLANDO 1959)

MAGGIORE GIACOMO (CADIMARE CALCIO)

CANCIANI GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VANGELI LUCA (COLLI ORTONOVO)

VALCAVI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALARCON JOSE LUIS (LITTLE CLUB G.MORA)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB G.MORA)

LEO OMAR (LOANESI S.FRANCESCO)

D ERCOLE FEDERICO (SAN STEVESE)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GRECO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VICALE LUCA (BORZOLI)

CUTUGNO NICOLO (CADIMARE CALCIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

ORCINO MATTEO (CELLE LIGURE)

MUCA JURGEN (DIANESE E GOLFO 1923)

CICCIA LUCA (MIGNANEGO)

GAGLIARDI CESARE (SAN STEVESE)

RAMBALDI STEFANO (SAN STEVESE)

ENNAOUY AZZEDINE (SERRA RICCO 1971)

REJAIBI SABEUR (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

GREZZI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BURDO FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

MORSELLI LORENZO (TAGGIA)

MOLON LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)

CARTASEGNA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR)

IVALDI ANDREA (VOLTRESE VULTUR)